“Sanità Territoriale e Presidi di Prossimità”: un confronto sul futuro della sanità locale

Venerdì 23 gennaio alle ore 18:30, nel Salone Comunale del Parco Maggiore La Rosa, il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha promosso il convegno “Sanità Territoriale e Presidi di Prossimità – Sfide, modelli e prospettive”, un momento di confronto concreto sul futuro della sanità locale.

A partecipare al convegno:

Nicolo Mazzeo, Presidente Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto;

On. Pino Galluzzo, deputato del territorio e componente della VI Commissione Sanità all’ARS;

Dott. Giuseppe Cuccì, Direttore Generale dell’ASP di Messina;

Avv. Giancarlo Niutta, Direttore Amministrativo dell’ASP di Messina;

Nicola Barbera, Vicesindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.

I relatori hanno illustrato i risultati già conseguiti, la rete dei servizi di prossimità e i prossimi passi per garantire cure più vicine, tempestive e accessibili:

Attivazione della Casa di Comunità: punto unico di accoglienza sanitaria, presa in carico multidisciplinare, medicina di iniziativa e servizi infermieristici di prossimità; L’Ospedale di Comunità: struttura intermedia per degenze a bassa intensità clinica, riabilitazione, continuità assistenziale post-acuzie e supporto ai pazienti fragili.

Queste azioni rientrano, come riferito dai relatori in una strategia che integra territorio e ospedale, riduce le attese improprie in pronto soccorso e rafforza la prevenzione, la presa in carico e la continuità delle cure.

Il Presidente Nicolò Mazzeo ha sottolineato l’impegno del Rotary nel favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini, promuovendo cultura sanitaria e supportando progetti di prevenzione e prossimità.

Il Vicesindaco Nicola Barbera ha confermato la collaborazione tra Amministrazione Comunale e ASP per facilitare spazi, logistica e servizi integrati a beneficio della popolazione e con attenzione particolare agli anziani e alle aree più periferiche.