Messina, controlli straordinari dei Carabinieri: due arresti, sette denunce e sanzioni per oltre 23 mila euro

Fine settimana di controlli intensificati nel centro messinese da parte dei Carabinieri della Compagnia di Messina Centro. Il bilancio dell’operazione conta due persone arrestate, sette denunciate in stato di libertà e numerose irregolarità accertate tra violazioni penali, amministrative e sanitarie.

I militari hanno incentrato l’attività soprattutto sui soggetti sottoposti a misure restrittive. In particolare, due persone già note alle Forze dell’Ordine, una agli arresti domiciliari e l’altra affidata ai servizi sociali, sono risultate ripetutamente inadempienti alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. A seguito delle segnalazioni dell’Arma, il Tribunale ha disposto l’aggravamento delle misure con il trasferimento in carcere.

Nel corso dei controlli è stato inoltre segnalato alla Prefettura un soggetto trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. Cinque persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete o manomesso i contatori. Un ulteriore soggetto è stato deferito per violazione della normativa sul gioco d’azzardo.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle attività commerciali. Durante un’ispezione in una pasticceria del centro, i Carabinieri hanno rinvenuto alimenti privi di tracciabilità e conservati in modo non conforme alle norme igienico-sanitarie. I prodotti sono stati sequestrati e successivamente distrutti. Al titolare dell’esercizio sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 23.500 euro.