Merì, si dimette il sindaco Filippo Bonansinga

Stamattina il sindaco di Merì Filippo Bonansinga ha rassegnato le proprie dimissioni, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

La normativa vigente stabilisce un termine di 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni affinché le stesse diventino efficaci e irrevocabili. Durante questo periodo, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale restano pienamente in carica, esercitando le funzioni di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa.

Questo lasso di tempo sarà utilizzato per incanalare e consolidare le attività già intraprese, assicurando il regolare svolgimento dei servizi essenziali, il proseguimento dei procedimenti amministrativi in corso e la gestione delle questioni più urgenti e indifferibili, sempre nell’esclusivo interesse della comunità.