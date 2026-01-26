Merì, si dimette il sindaco Filippo Bonansinga

Stamattina il sindaco di Merì Filippo Bonansinga ha rassegnato le proprie dimissioni, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
La normativa vigente stabilisce un termine di 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni affinché le stesse diventino efficaci e irrevocabili. Durante questo periodo, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale restano pienamente in carica, esercitando le funzioni di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa.
Questo lasso di tempo sarà utilizzato per incanalare e consolidare le attività già intraprese, assicurando il regolare svolgimento dei servizi essenziali, il proseguimento dei procedimenti amministrativi in corso e la gestione delle questioni più urgenti e indifferibili, sempre nell’esclusivo interesse della comunità.
“L’Amministrazione – si legge in un comunicato – intende rassicurare tutti i cittadini che nessuna attività verrà interrotta e che gli uffici comunali continueranno a operare con la consueta professionalità e impegno, nel rispetto delle norme e a tutela del bene pubblico. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali istituzionali ufficiali del Comune di Merì”.