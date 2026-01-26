Inaugurata la nuova area giochi del Centro per l’Autismo di Fondaconuovo

Uno spazio dedicato principalmente ai giovani pazienti con autismo e una luce significativa per il quartiere e la città. Si tratta del nuovo parco giochi inaugurato, nella mattinata di ieri, dalla cooperativa Progetto Dopo di Noi in un’area annessa al Centro Socio Educativo per l’Autismo di Fondaconuovo a Barcellona P.G.

Dopo la benedizione di fra Francesco Furore OFM, rettore del Santuario sant’Antonio di Padova, e in presenza della coordinatrice delle attività del centro, Nica Calabrò, degli operatori e di tutti gli utenti, sono intervenuti il presidente della cooperativa, Claudio Passantino, il presidente regionale delle PGS, Roberto Chiaramonte, e, in rappresentanza del Comune di Barcellona P.G., l’assessore Roberto Molino.

La nuova area giochi dedicata a Massimo Motta

La nuova area, realizzata grazie ad una raccolta fondi su GoFundMe, al contributo delle Polisportive Giovanili Salesiane e a quello di circa dieci aziende operanti sul territorio, è stata dedicata a Massimo Motta, presidente regionale delle PGS recentemente scomparso, che ha avuto l’idea di una raccolta fondi per la realizzazione del progetto, azione poi proseguita anche dall’attuale presidente.

Il gioco che diventa riabilitazione

Il Centro Socio Educativo di Fondaconuovo, avviato più di un anno fa, dà continuità alle attività che si svolgono in convenzione con l’ASP al centro diurno di via Kennedy, affiancandosi ad esso e prevedendone anche la prosecuzione dei trattamenti.

Ora il centro si arricchisce di un nuovo spazio ludico che mette in primo piano non solo il percorso riabilitativo dei giovani pazienti, ma anche la cura della persona in senso più ampio, rispondendo all’esigenza ludica e relazionale del bambino; inoltre, in un circolo virtuoso, attraverso il gioco i bambini possono fare esperienza psicomotoria che diventa anche esperienza riabilitativa.

Nel corso dell’inaugurazione si è svolto anche un momento di festa, è stato offerto un rinfresco a tutti i presenti e sono state svolte diverse attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie.