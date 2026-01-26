“Il silenzio dell’acqua” di Antonino Genovese da domani in edicola

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del noir e per chi crede nella forza delle storie italiane

Da domani “Il silenzio dell’acqua”, romanzo di Antonino Genovese pubblicato da Fratelli Frilli, sarà disponibile in tutte le edicole d’Italia in allegato con La Gazzetta dello Sport, all’interno della collana Giallo Italia.

Un’uscita che unisce grande distribuzione, qualità editoriale e valorizzazione dei territori, portando il noir italiano al centro dell’attenzione del grande pubblico.

Con una scrittura tesa e coinvolgente, “Il silenzio dell’acqua” accompagna il lettore in un’indagine densa di ombre, segreti e verità sommerse. L’acqua, elemento simbolico e narrativo, diventa metafora del non detto e del confine tra colpa e innocenza. Un romano che intreccia ritmo, profondità psicologica e un forte legame con i luoghi, restituendo un affresco umano intenso e credibile.

La collana Giallo Italia si conferma un progetto di grande valore culturale: una vetrina nazionale per gli autori italiani del genere, capace di avvicinare nuovi lettori e di raccontare l’Italia attraverso le sue storie, le sue città e le sue contraddizioni. L’abbinamento con La Gazzetta dello Sport rafforza ulteriormente la diffusione e l’impatto dell’iniziativa, rendendo il noir un appuntamento popolare e accessibile.

L’uscita del romanzo rappresenta un motivo di particolare orgoglio per la Sicilia e, in modo speciale, per la zona tirrenica che va dalla baia del Tono al golfo di Patti. La presenza di un autore e di un’opera legati a questi territori in una collana di rilievo nazionale contribuisce a dare lustro alle comunità locali, valorizzandone l’identità culturale e letteraria.