Galleria PROgetto CITTÀ e Museo Epicentro tracciano nuove rotte per promuovere l’Arte Contemporanea a Barcellona

Si è concluso con un giudizio pienamente positivo il percorso formativo della tirocinante Giulia Foti dell’Università degli Studi di Firenze presso l’associazione Galleria Progetto Città, ente ospitante che ha stipulato con l’Ateneo toscano una Convenzione che ha garantito anche la promozione del Museo Epicentro, sotto la guida del tutor aziendale, prof. Arch. Rosario Andrea Cristelli.

Direttore del Museo Epicentro negli anni scorsi, Cristelli ha permesso l’attività di promozione del patrimonio culturale contemporaneo della città di Barcellona Pozzo di Gotto, coniugando la ricerca accademica dell’Università di Firenze con la pratica operativa nel settore dei beni culturali, anche attraverso il contributo inedito di Nino Abbate, fondatore del Museo Epicentro, sul rapporto con Hidetoshi Nagasawa, nucleo fondante della ricerca.

Il Museo Epicentro, fondato nel 1994 da Nino Abbate e riconosciuto come “Luogo del Contemporaneo” insieme a GALLERIA PROgetto CITTÀ dal Ministero della Cultura, ospita una collezione di oltre 900 mattonelle in cotto 30×30, trasformate in opere d’arte da maestri italiani e internazionali.

Durante il tirocinio, l’attenzione si è focalizzata sull’analisi museologica e sulla catalogazione di questo patrimonio, che attraversa i principali movimenti artistici dal secondo dopoguerra a oggi, dal Realismo all’Arte Povera, fino alla Poesia Visiva.

Il percorso ha esplorato la profonda connessione tra il museo e il paesaggio siciliano attraverso due nuclei fondamentali:

L’opera di Hidetoshi Nagasawa con l’analisi del Giardino di Prosperina, scultura ambientale sita nel Parco Urbano “Maggiore La Rosa” che intreccia il mito classico con materiali locali come la pietra lavica dell’Etna e il marmo di Billiemi.

Oltre allo studio monografico sui grandi designer come Enzo Mari ed Ettore Sottsass, il tirocinio ha documentato le recenti attività performative di Nino Abbate, tra cui l’installazione “La voce del Silenzio”, un potente grido contro la guerra e il dramma dei bambini a Gaza.

Il Prof. Arch. Cristelli ha sottolineato come l’esperienza abbia consolidato le competenze della studentessa Giulia Foti nella tutela dei beni artistici, arricchendo la comunità locale con nuove testimonianze e una rinnovata esperienza estetica.