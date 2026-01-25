Vittoria combattuta per il Barcellona Basket: sconfitto il Castellaneta all’overtime

Ottima prestazione per il Barcellona Basket, che al termine di una gara intensa e combattuta supera Castellaneta per 95-92 dopo un tempo supplementare. Protagonista dell’incontro Thomas Aguzzoli, autore di 26 punti e decisivo nei momenti chiave del match.

Il resoconto del match

Primo quarto: l’inizio di gara è all’insegna dell’equilibrio: le due formazioni si affrontano a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte. Castellaneta trova il primo vantaggio con una tripla di Contini, ma il Barcellona Basket risponde con efficacia attraverso Sebastianelli e Malkic. Nel finale del periodo i giallorossi riescono a portarsi in vantaggio grazie alle triple di Sebastianelli, Aguzzoli e Malkic, prima di subire pareggio allo scadere firmato da Spina. Il primo parziale si chiude in perfetta parità sul 22-22.

Secondo quarto: nel secondo parziale entrambe le squadre mostrano solidità difensiva e buona organizzazione offensiva. Castellaneta tenta l’allungo portandosi sul +5 grazie a due triple di Postigo e un appoggio di D’Apice. All’intervallo lungo il punteggio premia di misura gli ospiti: 46-48.

Terzo quarto: la ripresa dall’intervallo si apre con un immediato cambio di rotta: tripla di Aguzzoli e canestro ravvicinato di Sebastianelli valgono il sorpasso per i giallorossi. Castellaneta replica con le penetrazioni di Ojo e D’Apice portando il risultato a 51-52 a -7:13 dalla fine del periodo. Il Barcellona Basket aumenta l’intensità offensiva e trova in Fraga un terminale efficace: in due minuti realizza 6 punti consecutivi, consentendo ai padroni di casa di portarsi sul +5. Il terzo quarto si conclude sul 68-64.

Ultimo quarto: nell’ultima frazione Barcellona si distingue soprattutto sul piano difensivo, mentre gli ospiti sembrano perdere parte della brillantezza iniziale. I giallorossi raggiungono il +5 nei primi minuti, ma Castellaneta reagisce a metà periodo e ribalta nuovamente il punteggio portandosi a +4. Nel finale concitato, a -2:53 dalla sirena il tabellone segna 78-79. Un errore degli avversari consente a Malkic di recuperare palla e segnare il canestro del sorpasso. Quando la vittoria sembra ormai vicina, Ojo trova una tripla pesantissima allo scadere che vale l’84-84 e manda la gara all’overtime.

Tempo supplementare: nell’overtime il Barcellona Basket impone subito il proprio ritmo, realizzando 7 punti nei primi 90 secondi. La difesa giallorossa limita le iniziative offensive di Castellaneta, mentre Cessel, subendo fallo converte due tiri liberi che valgono il +9. Gli ospiti tentano una rimonta aggressiva riportandosi fino al -3, ma la gestione lucida dei possessi finali consente ai padroni di casa di chiudere l’incontro sul 95-92.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 10, Di Marzio n.e., Aguzzoli 26, Malkic 14, Sebastianelli 12, Sindoni n.e., Dancetovic 5, Cessel 10, Lautaro 16, Galipò 2, Grivo n.e. All. Bartocci.

Valentino Castellaneta: Diaz 11, Ojo 23, Postigo 12, Shannon 2, Spina 3, Buo 11, D’Apice 16, Casarol n.e., Buono K 6, Contini 8. All. Luisi.

Parziali: 22-22; 46-48; 68-64; 95-92.

Arbitri: Giunta Francesco di Ragusa; Filesi Matteo di Chiaramonte Gulfi (RG):