Barcellona: Giuseppe Messina presenta “Storia dell’indomita Angela Normanno”

Si è svolta ieri, presso l’Auditorium del Parco Urbano Maggiore “La Rosa”, la presentazione del nuovo romanzo dell’artista e autore Giuseppe Messina, dal titolo “Storia dell’indomita Angela Normanno”. Un appuntamento culturale partecipato che ha unito letteratura, musica e riflessione storica.

Ad aprire l’incontro è stato l’intervento di Angelita Pino, assessore alla Cultura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale insieme all’assessore Roberto Molino.

Gli interventi e i contributi letterari

A moderare l’incontro è stato Giuseppe Giunta, intervenuto anche in qualità di presidente dell’associazione culturale FilicusArte.

Di particolare rilievo, inoltre, l’intervento di Graziella Lo Vano, che ha dialogato con l’autore Giuseppe Messina.

Nel corso della serata sono intervenute anche Maria Torre e Caterina Barresi: quest’ultima ha letto uno scritto del critico d’arte Andrea Italiano. La presentazione è stata inoltre arricchita da diversi intermezzi musicali.

Il ritorno in libreria di Giuseppe Messina

Con “Storia dell’indomita Angela Normanno”, Giuseppe Messina torna in libreria con un romanzo che riflette la sua profonda influenza artistica, maturata nel tempo tra scultura, pittura, poesia e prosa. L’autore propone una narrazione ricca di sfumature, in cui la fantasia si intreccia con la storia reale, dando vita a un racconto denso di significati.

Angela Normanno, una protagonista fuori dal suo tempo

Angela Normanno, la protagonista, è una giovane donna di buona famiglia che incappa in una dolorosa disavventura. Pur vivendo nella prima metà del Novecento, il suo modo di pensare la rende una figura proiettata nel futuro.

Accanto alla storia personale di Angela, l’autore offre uno spaccato della vita nei paesini della provincia di Messina fino agli anni Sessanta, mettendo in luce le diverse realtà sociali presenti in uno stesso territorio. Particolarmente suggestive sono le pagine dedicate a Gala, luogo caro a Messina, di cui vengono ricordate le dominazioni storiche, dai Greci ai Romani.