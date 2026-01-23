Trentanovenne pluritraumatizzato staziona per otto giorni nel Pronto soccorso di Barcellona per mancanza di posti letto

Per ben otto giorni staziona nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Barcellona per mancanza di posti letto: è questo il calvario vissuto da un uomo di trentanove anni giunto, dopo un incidente, al “Cutroni Zodda” con politraumi, una lesione vascolare della vena femorale e uno pneumotorace.

L’odissea del trentanovenne inizia quando nell’imminenza del fatto, a causa della gravità delle sue condizioni, viene trasportato dall’ambulanza non medicalizzata del 118 dal comune di Terme Vigliatore al Pronto soccorso più vicino, quello di Barcellona, che, però ,risulta non specializzato per l’emergenza in questione e non classificabile come DEA di I o II livello.

Dopo le prime cure e gli accertamenti del caso, i medici, pertanto, ritengono opportuno il suo successivo trasferimento in un centro specializzato. Tuttavia, nonostante le ripetute chiamate, non solo il ricovero ma anche il trasferimento in un pronto soccorso adeguato all’osservazione del trentanovenne diventa una vera e propria chimera, perché ripetutamente rifiutato dagli ospedali di Milazzo e da quelli messinesi del Papardo, del Piemonte e del Policlinico per mancanza di posti letto.

Sebbene a Barcellona gli siano state prestate le cure necessarie e siano stati effettuati le indagini diagnostiche e gli accertamenti del caso, il paziente, che adesso si trova ricoverato nel reparto di Medicina del nosocomio barcellonese, ha rischiato seriamente la vita, in quanto è stato sottoposto ad osservazione per vari giorni in una struttura ospedaliera priva di fatto delle competenze specialistiche adeguate qualora si fossero verificate eventuali complicazioni.

Tutto questo in palese violazione del Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70, un regolamento chiave del Servizio Sanitario Nazionale italiano, che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi per l’assistenza ospedaliera, stabilendo limiti di posti letto (3,7 per 1000 abitanti), promuovendo la qualità tramite la clinical governance e l’integrazione con il territorio (DM 77), e mirando a un servizio sanitario più efficiente e centrato sul paziente. Nello specifico tale decreto prevede la “centralizzazione per competenza specialistica in continuità di soccorso”, cioè la necessità che i pazienti, condotti in prima istanza in un Pronto soccorso di un ospedale non idoneo, una volta stabilizzati, vengano assegnati ad un centro specializzato.