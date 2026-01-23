Concorsi Sicilia, esclusi Agronomi e Forestali: richiesta revisione dei bandi

Le richieste della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia

I concorsi pubblici banditi dalla Regione Siciliana per i profili di Funzionario tecnico (TECO) e Funzionario ispettivo – Ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro (ISPTEC) finiscono al centro delle critiche della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, che chiede una revisione urgente dei requisiti di accesso e la proroga dei termini di partecipazione.

I bandi, pubblicati il 23 dicembre, escluderebbero infatti in modo ritenuto ingiustificato le classi di laurea dell’area agraria, forestale e ambientale, nonostante la piena coerenza delle competenze professionali con le funzioni previste dai profili messi a concorso.

Concorsi Regione Siciliana: le criticità segnalate dalla Federazione

La Federazione ha formalizzato le proprie osservazioni con una nota inviata il 29 dicembre al Presidente della Regione Siciliana, agli Assessori competenti e ai dirigenti responsabili, evidenziando come l’attuale formulazione dei bandi penalizzi figure altamente qualificate e abilitate per legge.

Secondo l’Ordine professionale, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali possiedono competenze tecniche e scientifiche pienamente in linea con i profili di Funzionario Tecnico e Funzionario Ispettivo, soprattutto in settori strategici per la pubblica amministrazione regionale.

I percorsi universitari in Scienze agrarie, forestali e ambientali, unitamente all’abilitazione professionale, garantiscono competenze specifiche in ambiti quali: pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio rurale; tutela del suolo, delle acque e delle risorse naturali; prevenzione del dissesto idrogeologico; valutazioni ambientali e attività di controllo; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli, forestali e nelle attività connesse alla gestione del territorio; biotecnologie agrarie (classe di laurea LM 7).

Secondo la Federazione, si tratta di competenze perfettamente coerenti sia con il profilo TECO, sia con quello ISPTEC, oggi riservati ad altre classi di laurea.

Il sostegno delle Università e del CONAF

A rafforzare la richiesta di revisione dei bandi sono arrivate anche le prese di posizione ufficiali dei Direttori dei Dipartimenti universitari di area agraria delle Università siciliane, oltre all’intervento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF).

Le istituzioni accademiche e l’Ordine nazionale hanno condiviso la necessità di integrare i requisiti di accesso, sottolineando il valore tecnico-scientifico e professionale della categoria.

Richiesta di proroga dei termini di partecipazione

La Federazione evidenzia, inoltre, che un’eventuale modifica dei bandi dovrà essere accompagnata da una proroga adeguata dei termini per la presentazione delle domande, così da garantire pari opportunità di accesso e il rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza e favor partecipationis nelle procedure concorsuali pubbliche.

Le dichiarazioni del presidente Giuseppe Iacono

«L’apertura dei bandi ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali – dichiara il presidente della Federazione Regionale, Giuseppe Iacono – non è una rivendicazione corporativa, ma una scelta di buon andamento amministrativo. La Regione Siciliana ha bisogno di professionalità già operative nei settori della tutela ambientale, della pianificazione territoriale e della sicurezza nei contesti produttivi».

La Federazione confida ora in un intervento correttivo rapido da parte dell’Amministrazione regionale, finalizzato all’integrazione degli avvisi di concorso e alla riapertura dei termini. In caso contrario, non esclude ulteriori iniziative a tutela della categoria e dell’interesse pubblico, affinché il reclutamento del personale avvenga realmente sulla base delle competenze.