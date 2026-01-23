Barcellona Basket: l’intervista pre-partita a coach Maurizio Bartocci

Il Barcellona Basket, reduce dall’importante successo esterno sul parquet di Mola, è già proiettato verso il prossimo impegno di campionato. La formazione giallorossa tornerà davanti al proprio pubblico domenica 25 gennaio alle ore 18:00, ospitando al PalAlberti il Valentino Castellaneta.

Ai microfoni di 24live, coach Maurizio Bartocci, subentrato alla guida tecnica della squadra da circa un mese, ha analizzato la fase di avvicinamento al match, soffermandosi sul lavoro svolto in settimana e sulle prime sensazioni provate al suo arrivo. Bartocci ha evidenziato l’importanza di consolidare i principi di gioco, lavorando sull’intensità difensiva, sulla fluidità della manovra offensiva e sulla gestione dei ritmi di gara.