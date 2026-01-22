“The Beauty”: a cosa sei disposto per raggiungere la perfezione?

Arriva oggi su Disney+ il nuovo thriller globale firmato Ryan Murphy e Matthew Hodgson, che usa il body horror per mostrare una società ossessionata dal corpo e dalla perfezione di esso.

The Beauty, ispirata dall’omonimo fumetto di Jeremy Haun e Jason A. Hurley, parte dal presupposto che l’apparenza e la bellezza hanno spesso un valore esagerato nella nostra società e, dunque, si è disposti a utilizzare qualsisi mezzo per ottenerla. Nella serie, proprio perchè “la bellezza è sofferenza”, questa ricerca porta all’espandersi di una minaccia globale costituita da un virus che rende perfetto il corpo ma causa effetti devastanti.

La narrazione parte proprio da una top model (Bella Hadid), simbolo della mercificazione del corpo e degli standard iposti dalla società, che durante una sfilata a Parigi sembra impazzire e finisce per esplodere dopo aver ucciso numerosi innocenti. I due agenti dell’FBI, interpretati da Evan Peters e Rebecca Hall, che si soni recati sul luogo in seguito all’evento scoprono che non è il primo caso, ma anzi che numerose modelle internazionali sono morte in condizioni estremamente simili.

Ciò che le uccide è propro The Beauty (letteralmente la bellezza), un farmaco prodotto dal miliardario interpretato da Ashton Kutcher, che si trasmette sessualmente sotto forma di virus. E quale, concettualmente ,modo migliore di diffonderlo in una società i cui fine ultimo è l’attrazione sessuale, come viene detto dal personaggio di Evan Peters.

Gli effetti dell’infezione sono il diventare estremamente belli, quasi angelici. E chi non vorrebbe essere malato di qualcosa che ti rende bellissimo? Tuttavia il prezzo da pagare è estremamente alto. La perfezione viene quindi, letteralmente, venduta tramite questa sorta di elisir che diventa un bene di consumo a tutti gli effetti e The Corporation è disposto a qualsiasi cosa per continuare a farlo.

Quale società è perfetta per il mercato di un farmaco miracoloso che ti rende perfetto se non quella in cui l’aspetto fisico è diventato un capitale? Quella in cui è necessario essere bello, o quantomeno ceracare di diventarlo, per essere considerato accettabile?

È proprio la società in cui i personaggi vivono che spiega il motivo per cui gli effetti collaterali del virus non ne fermino la vendita e la diffusione. È meglio morire che essere brutto. Questo concetto è racchiuso a pieno nella storyline del personaggio di Jeremy (Jeremy Pope), che ha vissuto tutta la sua via come un emarginato proprio a causa del suo aspetto fisico e che farebbe di tutto per cambiare la sua condizione. Vediamo come sono gli standard impossibili e irraggiungibili a far diventare violenti coloro che sono stati esclusi sistematicamente a causa di qualcosa che non possono, in teoria, controllare. Non c’è da stupirsi che siano proprio loro che sono sono disposti a rinunciare a qualsiasi cosa pur di essere finalmente desiderati e visti.

Questo virus della bellezza è a tutti gli effetti una metafora sociale, ed è anche la parte più interessante della serie. La società distopica di The Beauty è così vicina alla nostra che in realtà di distopico c’è veramente poco.

Se (ancora) non esiste un virus potenzialmente mortale che rende perfetti, sicuramente esistono una vasta gamma di trattamenti resi socialmente accattabili che sono diventati quasi di routine.

“Per me è una serie non così inverosimile come sembra. Non è fantascienza. – ha infatti affermato Ashton Kutcher in conferenza stampa – Basta vedere cosa è già successo con l’Ozempic, che fa perdere peso solo con un’iniezione. Ma anche con le creme che promettono una pelle più giovane, gli interventi di chirurgia estetica a cui è possibile sottoporsi. O il turismo della medicina estetica, andare in un paese dove costano meno le operazioni. Se unisci tutto, e lo combini con un po’ di ingegneria genetica, The Beauty c’è anche oggi.“

Tuttavia, più che gli effettivi trattamenti, l’aspetto più importante è quello del ruolo della bellezza, che ha raggiunto un’importanza mai vista prima. Il bisogno di apparire sempre più giovani, belli, magri, perfetti per poter semplicemente esistere è ormai una caratteristica della nostra società. La perfezione a cui si aspira ossessivamente non è reale, i nostri modelli non sono più delle persone che geneticamente sono più belle di altre, ma hanno cambiato parti di se per corrispondere ad un ideale altrimenti irraggiungibile.

The Beauty è l’esasperazione della nostra società, Murphy con il suo stile inconfondibile ci porta a riflettere sulla tematica sociale più discussa al momento e lo fa in maniera magistrale per chi apprezza il suo stile.

Nella serie FX The Beauty, il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett vengono mandati a Parigi per scoprire la verità. Man mano che approfondiscono il caso, vengono a sapere di un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti. La loro indagine li porta direttamente nel mirino di “The Corporation”, un oscuro miliardario del settore tecnologico che ha creato in segreto un farmaco miracoloso chiamato “La Beauty” e che è disposto a tutto pur di proteggere il suo impero da mille miliardi di dollari, persinoscatenare il suo letale sicario, The Assassin. Mentre l’epidemia dilaga, Jeremy, un emarginato disperato, viene coinvolto nel caos in cerca di uno scopo; nel frattempo, gli agenti si precipitano a Parigi, Venezia, Roma e New York per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell’umanità.

Tra le guest star, insieme a Bella Hadid, ci sono Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio.

Creata e scritta da Ryan Murphy & Matthew Hodgson, la serie FX The Beauty vede come executive producer Murphy, Hodgson, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin e Jeremy Haun. The Beauty è prodotta da 20th Television.