HBO Max annuncia i protagonsti di Heated Rivarly come tedofori olimpici

HBO Max, la cui piattaforma è da poco sbaracata in Italia, ha annunciato oggi che Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie Crave Original Heated Rivarly, che arriverà in esclusiva su HBO Max il 13 febbraio, sono stati selezionati come tedofori ufficiali per partecipare alla staffetta della torcia olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Anche i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno disponibili per tutti gli abbonati HBO Max in Europa, inclusi Italia e Germania per la prima volta, oltre che su discovery+ in diversi territori.

Creata dallo sceneggiatore, regista e produttore canadese pluripremiato Jacob Tierney, Heated Rivalry racconta la storia dei rivali nell’hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie).

SINOSSI DI HEATED RIVARLY

Shane e Ilya sono due delle più grandi stelle della Major League di Hockey, uniti da ambizione, rivalità e da un’attrazione magnetica che nessuno dei due riesce a comprendere fino in fondo. Quello che inizia come una relazione segreta tra due giovani rookie si trasforma in un viaggio lungo anni fatto di amore, negazione e scoperta di sé. Nel corso di otto anni, i due inseguono il successo sul ghiaccio mentre faticano a gestire i propri sentimenti fuori dal campo. Divisi tra lo sport che definisce le loro vite e un amore impossibile da ignorare, Shane e Ilya dovranno decidere se nel loro mondo feroce e competitivo ci sia spazio per qualcosa di tanto fragile quanto potente come il vero amore.

Prodotta da Accent Aigu Entertainment in associazione con Crave di Bell Media, Heated Rivalry è distribuita a livello internazionale da Sphere Abacus. Nel cast figurano anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.