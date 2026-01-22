Giornata della Memoria: il Comune di Barcellona P.G. organizza una cerimonia commemorativa

Il 27 gennaio ricorre la Giornata Mondiale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto.
“L’Olocausto ha colpito profondamente i paesi in cui sono stati perpetrati i crimini nazisti, con conseguenze e implicazioni in tutto il mondo. E’ necessario per gli stati membri condividere la responsabilità collettiva, mantenere viva la memoria con l’istruzione, la documentazione e la ricerca.”
Con queste parole, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto comunica di aver organizzato una cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime dell’Olocausto, che prevede:
- Alle ore 9:30, il ritrovo delle Autorità presso il Palazzo Municipale;
- Alle ore 9:45, l’avvio del corteo verso la Villa Comunale “Primo Levi”, ove sarà deposta una corona d’alloro. A seguire, è previsto un breve momento di preghiera e il saluto istituzionale dell’Amministrazione.