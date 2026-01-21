Una cittadina segnala le condizioni di Via San Oreto

Quanto segue è la segnalazione di una cittadina, preoccupata per il dissesto della strada in Via San Oreto, che desta disagio ai residenti.

“Vi scrivo come cittadina residente in Via Sia Oreto per segnalare una situazione che da tempo crea disagio e preoccupazione ai residenti. La strada si trova in condizioni fortemente dissestate, con numerosi fossi e buche che rendono difficile e pericoloso anche il semplice camminare. Da diverso tempo è inoltre presente una perdita, mai risolta, che peggiora ulteriormente lo stato della carreggiata. Nonostante le segnalazioni già effettuate al Comune, ad oggi non è stato effettuato alcun intervento e la situazione continua a peggiorare, rappresentando un rischio per pedoni e automobilisti. Mi rivolgo quindi alla vostra redazione affinché possiate dare visibilità a questo problema, nella speranza che un vostro intervento giornalistico possa sollecitare chi di competenza a intervenire al più presto”.

