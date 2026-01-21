Teatro Mandanici: modifiche per due spettacoli in programma a gennaio

L’Associazione Culturale Olimpo, organizzatrice e concessionaria degli eventi teatrali in calendario per gennaio 2026 al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, ha comunicato importanti variazioni al programma degli spettacoli, con un rinvio e un annullamento rivolti al pubblico già in possesso dei biglietti.

Rinviato lo spettacolo “La scuola delle mogli” con Matilde Brandi

Lo spettacolo “La scuola delle mogli”, con protagonista Matilde Brandi, inizialmente previsto per venerdì 23 gennaio 2026, è stato rinviato a data da destinarsi.

La decisione è stata presa a causa di sopraggiunti impegni televisivi dell’artista.

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data di recupero che sarà comunicata successivamente. In alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso rivolgendosi ai punti vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto.

Annullato “Me la canto e me la sogno… Ancora!” con Flora Canto

Annullato, invece, lo spettacolo “Me la canto e me la sogno… Ancora!” con Flora Canto, previsto per sabato 31 gennaio 2026. L’annullamento è stato disposto dalla produzione del tour teatrale.

I biglietti acquistati potranno essere utilizzati per lo spettacolo sostitutivo “Callas d’inCanto” con Debora Caprioglio, in programma sabato 9 maggio 2026, oppure rimborsati presso i punti vendita di acquisto.

Per i biglietti acquistati al botteghino del Teatro, il rimborso sarà possibile presentando il ticket integro entro e non oltre il 26 gennaio 2026.

Abbonamenti: prevista la sostituzione con ticket omaggio

Per gli spettatori in possesso di abbonamenti, i cui ratei non sono rimborsabili, è prevista la sostituzione del biglietto con un ticket omaggio per lo spettacolo “Callas d’inCanto”.

Sarà sufficiente recarsi al botteghino del Teatro, muniti di abbonamento, per ritirare il ticket omaggio.

Per ulteriori chiarimenti o assistenza, è possibile contattare la biglietteria del Teatro, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.