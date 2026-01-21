Presentazione del libro “Poesie d’amore incompiute” di Giulia Carmen Fasolo

Un modo alternativo per parlare d’amore, lontano dalla retorica di San Valentino, è il tono scelto dall’autrice Giulia Carmen Fasolo nel suo libro “Poesie d’amore incompiute”. Flaviana Gullì, docente e giornalista, converserà con Giulia Carmen Fasolo Venerdì 13 febbraio, alle ore 18:30, alla Libreria Gutenberg.

Il libro che sarà presentato, “Poesie d’amore incompiute”, è stato pubblicato da Smasher nel 2018. L’evento è sostenuto da 24live.it; i ricavati saranno donati al Centro Antiviolenza “Frida”.