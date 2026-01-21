Messina, aggredisce la convivente: arrestato 26enne

Arrestato nel pomeriggio di ieri un 26enne messinese già noto alle Forze dell’ordine: i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno fermato il giovane, ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” commessi ai danni della compagna convivente.

I militari, in particolare, sarebbero intervenuti presso l’abitazione della vittima a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico per le Emergenze (112), bloccando subito l’uomo in stato di forte agitazione.

Gli accertamenti, eseguiti sul posto nell’immediatezza, hanno consentito di appurare che il 26enne aveva aggredito verbalmente la compagna che si era rifiutata di dargli dei soldi, colpendola anche con uno schiaffo sferrato in presenza del loro figlio di 18 mesi.

Pertanto, anche alla luce di alcuni episodi analoghi che avevano già riguardato la coppia in precedenza, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che si trova momentaneamente presso la Casa Circondariale di Gazzi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La vittima, invece, è stata medicata sul posto da personale del 118.

*In evidenza immagine di repertorio.