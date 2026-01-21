Barcellona, ciclone Harry: gli aggiornamenti della mattinata

Il ciclone Harry piega Calabria, Sicilia e Sardegna, diffondendo terrore e creando uno stato di allarme che si protrae ormai da lunedì scorso.

La giornata di ieri, probabilmente la più critica, ha visto a Barcellona Pozzo di Gotto l’attivazione di intense attività di monitoraggio sul territorio, con interventi che si sono resi necessari soprattutto nelle zone periferiche.

A Milazzo, la Marina Garibaldi questa notte ha avuto la peggio, con onde alte che avrebbero provocato importanti danni al pontile di Santa Maria Maggiore, nel rione Vaccarella, e alla passeggiata, ora ricoperta di detriti.

Sempre nel corso della giornata di ieri e nella notte di oggi, gravi danni e momenti di terrore con diverse zone colpite: fra queste Taormina, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Scaletta, Messina e Milazzo.

Intere zone costiere cancellate dalle mareggiate, abitazioni allagate, danni alle infrastrutture e interruzione dei servizi essenziali, con zone ora costrette senza acqua né luce.

Barcellona Pozzo di Gotto: gli aggiornamenti della mattinata

Nonostante lo stato di allerta arancione ancora in corso, a Barcellona Pozzo di Gotto gli aggiornamenti della mattinata sembrano poter permettere un respiro di sollievo.

Nella zona costiera, dove il mare oggi risulta essere agitato ma non a tal punto da destare preoccupazioni, non si registrano particolari danni. A fare eccezione solo il lungomare di Spinesante, laddove le scorse mareggiate avevano già danneggiato la passeggiata, ora interessata da lavori di riqualificazione.

Torrenti e saie: situazione stabile

Il livello del torrente Longano, monitorato da ieri, è cresciuto significativamente nel corso della giornata, per poi mantenersi stabile. Ora le acque sembrerebbero confluire in maniera regolare, riversandosi in un mare abbastanza agitato, ma che non restituisce immagini preoccupanti come quelle di ieri.

Per quanto riguarda saie e sottopassaggi, dopo gli interventi di ieri dei volontari del Club Radio CB, il passaggio risulta essere regolare.

Al lavoro anche le Forze dell’Ordine, impegnate in giri di ricognizione sul territorio, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto e, infine, gli operatori Dusty, impegnati questa mattina in operazioni di messa in sicurezza, pulizia e spurgo dei tombini.

In particolare, ad essere interessati da tombini scoperchiati e nuove buche autogeneratasi sono la Statale Sant’Antonino e la strada di collegamento tra Barcellona e San Paolo, che passa per il Cimitero comunale, oltre a diverse altre vie cittadine.

Periferie: frane e detriti

La strada provinciale nella zona collinare di Migliardo è stata interessata ieri da frane e dalla caduta di detriti e alberi: il tratto stradale è stato, nel corso della serata, parzialmente messo in sicurezza grazie all’intervento della Croce Rossa Italiana e di alcuni operai della Città Metropolitana.

Gli interventi, di carattere temporaneo, hanno liberato il passaggio, nella speranza che non si verifichino ulteriori smottamenti.

Segnalazioni e monitoraggio costante

Le operazioni di monitoraggio proseguono senza sosta e permane lo stato di allerta arancione anche per la giornata di oggi, in attesa del nuovo bollettino della Protezione Civile.

In caso di emergenza, è ancora attivo il Centro Operativo Comunale (COC), operativo sia in presenza che telefonicamente al numero di emergenza 3316703454.