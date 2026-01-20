Uragano Harry: scrivici per raccontare come sta andando

In queste ore l’uragano Harry sta interessando diversi territori e l’informazione tempestiva può fare la differenza. Per questo 24live invita lettrici e lettori a collaborare attivamente nel racconto di ciò che sta accadendo.

Segnalazioni, testimonianze dirette, foto, video e aggiornamenti dal territorio sono fondamentali non solo per informare tutti in tempo reale, ma anche per evidenziare eventuali pericoli, criticità, disagi o situazioni di emergenza.

Raccontare cosa sta andando e cosa non sta andando aiuta la comunità a essere più consapevole e preparata.

Come contattarci?

Messaggi diretti su tutti i nostri canali social

WhatsApp: +39 340 794 2218

Scriveteci dove vi trovate, cosa state vedendo, se ci sono strade chiuse, blackout, allagamenti o situazioni da segnalare.

Ogni contributo può essere utile per proteggere le persone e diffondere informazioni verificate.

24live c’è. E con il vostro aiuto possiamo raccontarlo meglio, per tutti.