Tentato omicidio: fermato un appartenente al clan dei “barcellonesi”, già detenuto

Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 59enne, appartenente alla famiglia mafiosa dei cd. “Barcellonesi”, già detenuto per altra causa, per il delitto di “tentato omicidio”, aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosi e dalla premeditazione.

Il fatto

Il provvedimento si riferisce a un episodio verificatosi a Barcellona Pozzo di Gotto, il 13 aprile 2006, quando la vittima, un 31enne di quel territorio, venne ferita con 8 colpi di pistola nei pressi della propria abitazione. Le indagini che nell’immediatezza del fatto non avevano consentito di individuare l’autore e il movente dell’agguato, che non appariva di tipo mafioso, furono riavviate nel 2022, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Grazie agli approfondimenti delegati ai Carabinieri e alla collaborazione della Procura barcellonese (che ha condotto parte delle indagini), sono stati raccolti elementi gravemente indizianti a carico del 59enne, in ordine alla natura mafiosa dell’agguato, potendosi ritenere, allo stato, il movente, riconducibile a contrasti interni alla famiglia mafiosa barcellonese, collegati alla gestione del traffico di stupefacenti nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto.