“Sanità territoriale e presidi di prossimità”: il convegno organizzato dal Rotary Club

Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto organizza il convegno “Sanità territoriale e presidi di prossimità – Sfide, modelli e prospettive”, in programma per venerdì 23 gennaio alle ore 18:30 presso il Salone Comunale del Parco Maggiore La Rosa.
Durante l’incontro, si ascolteranno diversi interventi, tra cui quelli di:
- Dott. Nicolò Mazzeo: Presidente Rotary Club Barcellona P.G.;
- Avv. Pinuccio Calabrò: Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi: Direttore Sanitario ASP Messina;
- Dott. Giancarlo Niutta: Direttore Amministrativo ASP Messina;
- Dott. Giuseppe Cuccì: Direttore Generale ASP Messina.
I relatori daranno la possibilità, ai presenti, di conoscere gli ambulatori di prossimità di recente costituzione oltre alle modalità di fruizione. Verranno inoltre indicati gli obiettivi e le finalità degli ambulatori per perseguire l’obiettivo primario di un diritto alla salute equo e accessibile a tutti.