Operazione “Inganno”, al via gli appelli del rito abbreviato: prima udienza stamattina

È iniziato stamattina davanti alla Corte d’Assise d’Appello il processo di secondo grado relativo al filone con rito abbreviato dell’operazione “Inganno”, l’inchiesta che ha fatto luce su 13 omicidi di mafia commessi all’inizio degli anni ’90.

La Corte è presieduta dal dottor Bruno Sagone, affiancato dal giudice togato Dario Orlando e da sei giudici popolari. Per la Procura erano presenti il procuratore generale Lombardo e il sostituto procuratore della Dda Massara.

La relazione del Presidente sugli omicidi di mafia

L’udienza si è aperta con una lunga relazione del Presidente, durata quasi tre ore, durante la quale è stato ricostruito l’intero quadro dei delitti oggetto del processo. Si tratta esclusivamente di omicidi di mafia risalenti ai primi anni Novanta, inseriti nel contesto delle dinamiche criminali dell’epoca.

Gli appelli della Procura contro le assoluzioni

Conclusa la relazione, la parola è passata alla Procura, che ha discusso solo gli appelli proposti dall’accusa. Nel giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, erano stati inflitti due ergastoli, quattro condanne e due assoluzioni.

Proprio contro alcune di queste assoluzioni la Dda ha presentato appello. In particolare, sono stati assolti Carmelo Mastroieni, Stefano Genovese e Sam Di Salvo da due dei delitti loro contestati. Il pubblico ministero ha quindi insistito per la riforma della sentenza e per l’accoglimento delle richieste di condanna già avanzate in primo grado.

Le difese e le parti civili

Numerosi gli avvocati impegnati nelle difese degli imputati, tra cui Filippo Berbera, Giuseppe Lo Presti, Tommaso Autru Ryolo, Tino Celi, Gaetano Pino, Peppuccio Cicciari, Luca Cianferoni, Antonino Pirri e Diego Lanza.

Quasi tutti i familiari delle vittime degli omicidi si sono costituiti parti civili. Tra i legali figurano: Antonio Genovese, Filippo Spina, Alessandro Cattafi, Giuseppe Famà, Ugo Colonna e Massimo Alosi.

Il calendario delle prossime udienze

Il processo è stato aggiornato:

al 3 marzo , per gli interventi del Procuratore generale e delle difese di Stefano Genovese e Sam Di Salvo ;

al 17 marzo , per le arringhe delle difese di tutti gli altri imputati ;

al 14 aprile, data in cui sono previste le repliche e, con ogni probabilità, la sentenza finale.

L’appello rappresenta un passaggio decisivo per la definizione delle responsabilità penali legate alla stagione di sangue che ha segnato Messina e il suo hinterland nei primi anni Novanta.