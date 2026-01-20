Elezioni ODCEC Barcellona: ecco il nuovo direttivo

Si sono svolte, nelle giornate di 15 e 16 gennaio, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto per il mandato 2026–2030. Con esito incontrovertibile, che lascia poco spazio a dubbie interpretazioni, il dott. Salvatore Stifanelli è stato riconfermato alla guida dell’ordine, prevalendo sul candidato avversario dott. Matteo Milioti, con 153 preferenze contro 73. Il voto espresso dai colleghi ha premiato la coerenza, la concretezza e la continuità della linea adottata nel precedente mandato, confermando la fiducia nel lavoro svolto e nella visione portata avanti dal dott. Stifanelli.

Le parole del Presidente Salvatore Stifanelli



«Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia accordatami – ha dichiarato il Presidente rieletto Salvatore Stifanelli –. Questo risultato rappresenta un forte segnale di condivisione del percorso intrapreso e un incentivo a proseguire con impegno, responsabilità e spirito di servizio. Il nuovo Consiglio lavorerà in modo unitario per rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ordine, tutelare la professione e rispondere con concretezza alle esigenze degli iscritti. L’approccio costruttivo alle quotidiane sfide professionali, ha rappresentato la chiave di volta del successo elettorale».

La composizione del Consiglio

La dott.ssa Anna Maria Scilipoti, presidente del seggio elettorale costituito presso l’ordine, a conclusione delle operazioni di spoglio elettronico, ha comunicato i nominativi dei candidati risultati eletti.

Sulla scorta delle risultanze dei dati, il nuovo Consiglio dell’Ordine, oltre al Presidente, sarà composto da:

 Concetta Marzullo

 Francesco Di Paola

 Cesare Fulgenzi

 Mario Patrizio Mellina

 Palma Rita Genovese

 Giosj Gitto

 Ada Pietrini

 Matteo Milioti

Il Consiglio neoletto si appresta ora ad avviare il nuovo mandato nel segno della continuità, del dialogo e della partecipazione, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione della professione.