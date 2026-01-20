Due giovani arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Nell’ambito di intensificati servizi antidroga, nella tarda serata del 19 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 20 anni e 21 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La sostanza stupefacente, per un totale di oltre 900 grammi tra hashish e marijuana, è stata rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dove i due giovani convivono, al rione Minissale, ed è scattata immediatamente dopo un posto di controllo dei poliziotti delle Volanti.

Gli agenti si sono insospettiti per il forte odore di cannabinoidi e per l’evidente nervosismo dei due giovani. Dapprima, è stato sottoposto a perquisizione il veicolo su cui viaggiavano e sono stati rinvenuti residui di marijuana, e successivamente gli stessi occupanti; la donna, in particolare, è stata trovata in possesso di due involucri di hashish, per un totale di circa 9 grammi, che aveva occultato addosso.

Subito dopo, nonostante il tentativo della donna di sviare ulteriori controlli, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. sono riusciti a risalire all’abitazione della coppia, dove hanno rinvenuto e sequestrato oltre 600 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 2.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio.

Alla luce di quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, i due ventenni sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.