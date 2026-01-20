Clima e sicurezza, il monito del comitato In MoVimento: “Basta fatalismo, serve una politica responsabile”

“Di fronte all’intensificarsi degli sconvolgimenti climatici e alla crescente frequenza delle catastrofi naturali, non è più rinviabile una presa di coscienza profonda da parte della classe politica. Allarmi meteo, alluvioni, incendi e ondate di calore non possono essere affrontati con il fatalismo o con l’invocazione della sorte: serve una leadership capace di mettere al centro l’incolumità delle persone e di agire con lungimiranza, prima che l’emergenza diventi tragedia annunciata.”