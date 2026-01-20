Clima e sicurezza, il monito del comitato In MoVimento: “Basta fatalismo, serve una politica responsabile”

“Di fronte all’intensificarsi degli sconvolgimenti climatici e alla crescente frequenza delle catastrofi naturali, non è più rinviabile una presa di coscienza profonda da parte della classe politica. Allarmi meteo, alluvioni, incendi e ondate di calore non possono essere affrontati con il fatalismo o con l’invocazione della sorte: serve una leadership capace di mettere al centro l’incolumità delle persone e di agire con lungimiranza, prima che l’emergenza diventi tragedia annunciata.”
Questo il messaggio lanciato dal comitato cittadino In MoVimento, che richiama l’attenzione sull’urgenza di una classe dirigente consapevole della portata delle trasformazioni climatiche in atto e delle loro ricadute sociali, economiche e umane. Una politica che, secondo il comitato, deve tornare a esercitare pienamente il proprio ruolo: prevenire, programmare, proteggere.