Allerta rossa: gli aggiornamenti forniti dall’Amministrazione Comunale

Monitoraggio continuo e massima cautela per la notte

Tramite un comunicato, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aggiorna i cittadini sull’andamento della situazione in corso.

Barcellona Pozzo di Gotto resta sotto allerta meteo rossa. Il monitoraggio del territorio prosegue senza sosta e il COC (Centro Operativo Comunale) è pienamente operativo per garantire la sicurezza della popolazione, mentre il rischio idrogeologico rimane massimo a causa della saturazione del suolo.

Nelle ultime ore, i tecnici comunali, volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e Forze dell’Ordine sono impegnati in pattugliamenti costanti dei punti più critici, con particolare attenzione agli argini dei torrenti Patrì, Mela, Longano e Idria, oltre che al reticolo delle saie cittadine. Le squadre di intervento restano pronte ad affrontare eventuali emergenze.

L’allerta rossa proseguirà per tutta la serata e la nottata, fino alle 24:00, salvo nuove disposizioni. Le autorità rinnovano l’invito alla massima prudenza e diffondono una serie di raccomandazioni fondamentali per la notte:

evitare di sostare su ponti o in prossimità degli argini;

rispettare il divieto di dormire in locali seminterrati o al piano terra nelle zone a rischio allagamento;

limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Per segnalare allagamenti, presenza di detriti o pericoli immediati, è attivo 24 ore 24 il numero di emergenza 331-6703454.

L’Amministrazione Comunale ringrazia infine tutti gli operatori e i volontari che, nonostante le condizioni meteo avverse, stanno lavorando senza sosta per tutelare l’incolumità della comunità.

L’aggiornamento da parte del Club Radio CB – Barcellona

L’Associazione di volontariato “Club Radio C.B.” di Barcellona Pozzo di Gotto ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della città: