Allerta meteo: perlustrazioni e interventi, ecco gli aggiornamenti per Barcellona

Proseguono le attività di monitoraggio sul territorio comunale relative alle condizioni meteo per il passaggio dell’uragano Harry e l’allerta rossa diramata nelle scorse ore che da domani è arancione per Barcellona Pozzo di Gotto.
Dall’ultima perlustrazione effettuata non risultano danni significativi, fatta eccezione per qualche palo della telecom e alcuni rami caduti e divelti, oltre a piccoli smottamenti lungo la strada di Migliardo già segnalati oggi.
A confermarlo è l’assessore Salvatore Coppolino, che ha fornito un aggiornamento ufficiale al termine dei sopralluoghi effettuati nelle aree più esposte.
Interventi e monitoraggio costante
Sul campo sono intervenuti Croce Rossa e operai della Città Metropolitana, mentre resta attivo il Centro Operativo Comunale (COC), operativo sia in presenza che telefonicamente per coordinare eventuali emergenze. Prezioso oltremodo si è rivelato anche stavolta l’apporto dei volontari del Club Radio CB che continua a perlustrare tutte le zone e i quartieri periferici di Barcellona.
Nelle scorse ore l’assessore Coppolino ha inoltre presieduto una riunione operativa per fare il punto della situazione e organizzare le verifiche sul territorio.
Controlli sulle saie: quattro squadre al lavoro
Sono partite quattro squadre con quattro mezzi, incaricate di controllare lo stato delle 18 saie presenti nel territorio comunale. In particolare, l’attenzione è concentrata su alcune aree considerate più sensibili, tra cui:
-
saia Bizzarro
-
saia Cappuccini
-
saia Ciraolo
-
un’altra saia attualmente in fase di verifica
Le operazioni di controllo riguardano sia il deflusso delle acque sia eventuali criticità legate alle precipitazioni intense.
Amministrazione e volontari operativi
Restano operativi e reperibili in ogni momento l’assessore Salvatore Coppolino, il sindaco, l’ingegnere Sapienza e i capi squadra, con il supporto congiunto di volontari e dipendenti comunali.
L’amministrazione comunale e le preziose unità di emergenza, compresi i volontari, continuano a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo, invitando la cittadinanza a mantenere la massima prudenza e a segnalare eventuali criticità.