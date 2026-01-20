Allerta meteo: perlustrazioni e interventi, ecco gli aggiornamenti per Barcellona

Proseguono le attività di monitoraggio sul territorio comunale relative alle condizioni meteo per il passaggio dell’uragano Harry e l’allerta rossa diramata nelle scorse ore che da domani è arancione per Barcellona Pozzo di Gotto.

Dall’ultima perlustrazione effettuata non risultano danni significativi, fatta eccezione per qualche palo della telecom e alcuni rami caduti e divelti, oltre a piccoli smottamenti lungo la strada di Migliardo già segnalati oggi.

A confermarlo è l’assessore Salvatore Coppolino, che ha fornito un aggiornamento ufficiale al termine dei sopralluoghi effettuati nelle aree più esposte.

Interventi e monitoraggio costante

Sul campo sono intervenuti Croce Rossa e operai della Città Metropolitana, mentre resta attivo il Centro Operativo Comunale (COC), operativo sia in presenza che telefonicamente per coordinare eventuali emergenze. Prezioso oltremodo si è rivelato anche stavolta l’apporto dei volontari del Club Radio CB che continua a perlustrare tutte le zone e i quartieri periferici di Barcellona.

Nelle scorse ore l’assessore Coppolino ha inoltre presieduto una riunione operativa per fare il punto della situazione e organizzare le verifiche sul territorio.

Controlli sulle saie: quattro squadre al lavoro

Sono partite quattro squadre con quattro mezzi, incaricate di controllare lo stato delle 18 saie presenti nel territorio comunale. In particolare, l’attenzione è concentrata su alcune aree considerate più sensibili, tra cui:

saia Bizzarro

saia Cappuccini

saia Ciraolo

un’altra saia attualmente in fase di verifica

Le operazioni di controllo riguardano sia il deflusso delle acque sia eventuali criticità legate alle precipitazioni intense.

Amministrazione e volontari operativi

Restano operativi e reperibili in ogni momento l’assessore Salvatore Coppolino, il sindaco, l’ingegnere Sapienza e i capi squadra, con il supporto congiunto di volontari e dipendenti comunali.

L’amministrazione comunale e le preziose unità di emergenza, compresi i volontari, continuano a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo, invitando la cittadinanza a mantenere la massima prudenza e a segnalare eventuali criticità.