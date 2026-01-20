Allerta meteo: domani scuole chiuse anche a Barcellona

Il Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò sta predisponendo l’ordinanza per la chiusura delle scuole prevista per domani 21 gennaio.

Dato l’avviso regionale emanato dalla Protezione Civile, che prevede per la giornata di domani lo stato di allerta rossa per la zona di Messina e l’area ionica e arancione per la restante parte orientale e quindi anche per la nostra città, il primo cittadino barcellonese sta procedendo alla firma dell’ordinanza che chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nella giornata di domani 21 gennaio.

Barcellona Pozzo di Gotto si aggiunge alla chiusura delle scuole di molte altre località della Provincia di Messina: Messina, Fiumedinisi, Furnari, Gaggi, Milazzo, Mazzarrà Sant’Andrea, Pace del Mela Rodì Milici, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tripi.