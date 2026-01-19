Schianto nella notte a Milazzo: ai domiciliari il conducente dell’auto

Attimi di paura nelle prime ore della mattina di domenica, quando un’auto con a bordo cinque ragazzi ha provocato un grave incidente stradale dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il veicolo non si sarebbe fermato al posto di blocco allestito nella zona di piazza Marconi, proseguendo la marcia ad alta velocità fino allo scontro in via Gramsci, davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il conducente, un giovane di 23 anni residente a Messina, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale: su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato posto agli arresti domiciliari.

Le autorità stanno inoltre procedendo con gli esami tossicologici per verificare se il conducente fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze, mentre sono state richieste le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ulteriori indagini sulla fuga dal posto di blocco.