Festa del Santo Patrono: rimandati al 24 e 25 gennaio i festeggiamenti

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a celebrare la festa in onore di San Sebastiano, ma con una variazione al calendario. Il Comitato organizzatore ha infatti comunicato che la festa pagana è stata spostata ai giorni 24 e 25 gennaio a causa dell’allerta meteo e delle condizioni atmosferiche avverse previste per la giornata di domani.

La decisione è stata presa in via precauzionale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini, dei visitatori e di tutti coloro che partecipano all’organizzazione degli eventi. Le celebrazioni civili, che affiancano i tradizionali momenti religiosi dedicati al Santo Patrono, restano un appuntamento molto sentito dalla comunità locale.

Nei nuovi giorni stabiliti, il centro cittadino tornerà ad animarsi con le classiche postazioni di bancarelle pronte a distribuire le prelibatezze solite e l’immancabile “giaurrina” e momenti di aggregazione, nel rispetto della tradizione e dello spirito festoso che da sempre caratterizzano la festa di San Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto.