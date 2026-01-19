Controlli antidroga nel Milazzese: due giovani arrestati e due segnalazioni

Fine settimana di controlli straordinari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo. L’operazione, condotta con il supporto delle unità cinofile antidroga dei Nuclei di Nicolosi e Palermo Villagrazia, si è conclusa con due arresti e due segnalazioni alla Prefettura di Messina.

Nel corso delle attività, i militari hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari che, a Pace del Mela, hanno portato all’arresto di due giovani di 24 e 25 anni, ritenuti responsabili di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nell’abitazione del 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, sono stati sequestrati oltre 250 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e crack, oltre a materiale per il confezionamento. A casa del 24enne, invece, i Carabinieri hanno rinvenuto più di 400 grammi di marijuana e hashish, un bilancino di precisione con residui di droga e 3.700 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli sono state inoltre segnalate due persone come assuntori di stupefacenti, trovate in possesso di modiche quantità di crack e hashish per uso personale. Tutte le sostanze sequestrate saranno analizzate dal RIS di Messina.