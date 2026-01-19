Allerta rossa sulla Sicilia orientale da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino per rischio meteo idrogeologico e idraulico. Il bollettino fa scattare l’allerta rossa sul messinese già da questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani.

Sotto allerta rossa tutta la Sicilia orientale.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati.

Nevicate sui rilievi oltre i 1600.Venti di burrasca orientali, con rinforzi di burrasca forte fino a tempesta.

Mare agitato nello Stretto di Sicilia e nello Ionio meridionale e nei restanti bacini