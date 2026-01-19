Allerta rossa, a Barcellona sospesa la processione in onore del Santo patrono

Il Sindaco della città del Longano, con Ordinanza n. 6 del 19/01/2026, a tutela dell’incolumità pubblica e in considerazione dell’estrema fragilità del nostro sistema idrografico — segnato dai corsi dei torrenti Patrì, Mela, Longano e Idria e dalle numerose saie cittadine — dispone quanto segue:

CHIUSURE E SOSPENSIONI (Martedì 20 Gennaio)

ATTIVITÀ DIDATTICHE: Restano sospese le attività educative e didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado (inclusi asili nido), già previste in occasione della festività del Santo Patrono.

LUOGHI PUBBLICI: Chiusura totale del Cimitero Comunale, della Villa Comunale, di tutti i parchi pubblici e degli impianti sportivi.

EVENTI: Sospensione di ogni iniziativa su area pubblica precedentemente programmata.

MISURE DI PROTEZIONE E COMPORTAMENTI OBBLIGATORI

Data la saturazione del suolo e il rischio di esondazioni o smottamenti nelle aree già colpite in passato, si ordina alla popolazione di:

SPOSTAMENTI: Limitarli esclusivamente a casi di estrema urgenza. Evitare assolutamente le strade collinari e montane soggette a frane.

TORRENTI E SAIE: È fatto divieto assoluto di sostare su ponti, passerelle o nei pressi degli argini. Non attraversare per alcun motivo gli alvei dei corsi d’acqua.

ZONE VULNERABILI: Non occupare locali al piano strada o seminterrati nelle zone a rischio allagamento (aree prossime a Longano, Idria e reticolo delle saie). Non utilizzare tali locali per dormire durante la notte.

RISCHIO VENTO (BURRASCA): Prestare massima attenzione alla caduta di tegole, vasi o cornicioni. Non sostare sotto alberi, pali o strutture pericolanti.

Tutti i responsabili di uffici pubblici e aziende private devono adottare ogni misura necessaria per tutelare la sicurezza dei propri dipendenti e degli utenti, valutando la sospensione delle attività non essenziali.

La situazione è monitorata costantemente dal Centro Operativo Comunale. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma ma ad osservare con estremo rigore le norme di prudenza.