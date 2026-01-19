Allerta maltempo: scuole chiuse a Barcellona per oggi 19 gennaio

Nella giornata di ieri, 18 gennaio, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha firmato l’Ordinanza n. 5 disponendo una serie di chiusure e raccomandazioni rivolte alla cittadinanza.

La decisione deriva dall’avviso di Protezione Civile n. 26018 che segnala condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da piogge intense, temporali e forti raffiche di vento fino a burrasca.

Le chiusure

Per tutta la giornata di oggi resteranno chiuse tutte le scuole di ordine e grado, sia pubbliche che private, compresi gli asili nido. Da precisare, inoltre, che molte scuole sul territorio barcellonese sarebbero rimaste chiuse in occasione del ponte previsto per la festa del Santo Patrono di martedì 20 gennaio.

Disposta anche la chiusura del Cimitero Comunale, della Villa Comunale, dei parchi pubblici e di tutti gli impianti sportivi comunali.

Le raccomandazioni alla popolazione

Nel rispetto del principio di precauzione, l’Amministrazione invita i cittadini a limitare gli spostamenti a soli casi di effettiva necessità, evitando in particolare le strade collinari o potenzialmente soggette a frane. Fortemente sconsigliato sostare nei pressi di corsi d’acqua, torrenti, ponti e passerelle, così come utilizzare locali interrati o al piano strada nelle zone a rischio allagamento.

Particolare attenzione viene anche richiesta per il forte vento: si raccomanda di non sostare sotto alberi, pali, cartelloni pubblicitari o coperture instabili e di mettere in sicurezza oggetti e suppellettili presenti su balconi e terrazzi.

L’invito alla prudenza è rivolto anche ai responsabili delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private operanti sul territorio comunale, chiamati ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale e dell’utenza.

L’evoluzione della situazione metereologica sarà costantemente monitorata. L’Amministrazione invita la cittadinanza a seguire esclusivamente i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti o nuove disposizioni.