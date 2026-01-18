Terme V., assolto in Appello il geometra Vincenzo Torre: annullata la condanna per falso ideologico

La Corte d’Appello di Messina cancella la sentenza di primo grado e le maxi-provvisionali da 61 mila euro

Era stato condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione per falso ideologico, per un parere tecnico redatto nel 2016 nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Terme Vigliatore, oltre al pagamento di maxi-provvisionali per 61.000 euro in favore delle parti civili. Oggi quella sentenza è stata integralmente annullata.

La Corte d’Appello di Messina, Prima Sezione Penale, presieduta dal dott. Antonino Giacobello, ha infatti assolto con formula piena il geom. Vincenzo Torre, riformando la decisione emessa in primo grado dal Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La pronuncia è stata resa all’udienza del 16 gennaio 2026.

Accolte integralmente le tesi difensive

La Corte ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni proposte dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Franco Puliafito, difensori di fiducia del geometra Torre, assolvendo l’imputato “perché il fatto non sussiste” e revocando tutte le statuizioni civili conseguenti alla condanna di primo grado.

Il ribaltamento della sentenza di primo grado

In primo grado, il geom. Torre era stato ritenuto responsabile del reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), con riferimento a un parere tecnico espresso nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto il risarcimento dei danni e il pagamento di provvisionali immediatamente esecutive per un totale di 61.000 euro, oltre spese legali, in favore delle società Soc. Coop. Genesi e Soc. Barca s.r.l., costituite parti civili.

Le ragioni dell’assoluzione

La Corte d’Appello ha invece accertato la piena legittimità e veridicità dell’operato del geom. Vincenzo Torre. In particolare, è emerso che:

I sopralluoghi tecnici erano stati realmente effettuati , contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, circostanza recepita anche in sentenza, dove si ricorda come fosse stata persino avanzata richiesta di rinvio a giudizio per falsa testimonianza nei confronti dell’ispettore di P.M. Prizzi.

Le valutazioni contenute nel parere tecnico erano correttamente fondate sugli atti ufficiali presenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale .

I successivi lavori di adeguamento dei locali risultavano eseguiti senza le necessarie autorizzazioni, confermando che la non conformità rilevata dal geom. Torre corrispondeva alla reale situazione giuridica dell’immobile al momento del parere.

La soddisfazione della difesa

“L’assoluzione con formula piena restituisce onorabilità a un professionista e pubblico ufficiale che ha sempre agito nel rispetto della legge e della verità documentale – dichiarano gli avvocati Calabrò e Puliafito –. La Corte d’Appello ha riconosciuto che il fatto non sussiste, cancellando ogni conseguenza penale e civile derivante dalla sentenza di primo grado”.