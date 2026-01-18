Omicidio Perdichizzi, scarcerato Salvatore Bucolo: così ha deciso il Tribunale del Riesame di Messina

Scarcerazione senza obblighi per il 37enne barcellonese indagato per l’omicidio di Giovanni Perdichizzi, ucciso a Capodanno 2013 nei pressi del bar Jolly

Il Tribunale del Riesame di Messina ha disposto la scarcerazione, senza alcun obbligo e limitazione, di Salvatore Bucolo, 37 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, difeso dagli avvocati Filippo Barbera e Pinuccio Calabrò. Bucolo è ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di Giovanni Perdichizzi, freddato con due colpi di lupara nel pomeriggio di Capodanno 2013 nei pressi del bar Jolly, nel quartiere Sant’Antonio, a pochi passi dalla Chiesa del Convento e dal Presepe Vivente allestito per le festività natalizie.

La ricostruzione che ha portato alla decisione del Tribunale del Riesame

La decisione arriva a seguito della pronuncia della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che lo scorso ottobre aveva accolto il ricorso presentato dall’avvocato Barbera contro la precedente ordinanza del Tribunale di Messina che confermava la custodia cautelare in carcere.

Salvatore Bucolo era stato arrestato il 30 marzo scorso, su richiesta della Procura Distrettuale di Messina, insieme al presunto complice Giovanni Crinò, detto “Roccia”, difeso dall’avvocato Tino Celi. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, Bucolo e Crinò avrebbero fatto parte del commando armato che, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, avrebbe portato a termine l’agguato mortale ai danni del boss Perdichizzi, presente nel locale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con alcuni amici.

Sempre secondo le indagini, dopo un’azione fulminea i due si sarebbero allontanati ad alta velocità verso le campagne di Castroreale, facendo perdere le proprie tracce. In un secondo momento sarebbero stati rinvenuti i resti carbonizzati dello scooter utilizzato per la fuga.

L’omicidio di Giovanni Perdichizzi era rimasto a lungo irrisolto. Gli investigatori avevano ipotizzato come possibile movente contrasti legati alla gestione dei proventi delle estorsioni e alla presunta scarsa affidabilità della vittima all’interno degli ambienti criminali.

La decisione del Riesame

Contro l’ordinanza di custodia cautelare, le difese avevano presentato ricorso al Tribunale del Riesame. In quella sede, per Giovanni Crinò era stata disposta la scarcerazione per insufficienza di indizi, mentre per Bucolo era stata confermata la detenzione in carcere, soprattutto in virtù delle chiamate in correità rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute precise e circostanziate.

Da qui il successivo ricorso in Cassazione, accolto integralmente dalla Suprema Corte nonostante il parere contrario del Procuratore Generale. Gli atti erano quindi stati rinviati al Tribunale di Messina per una nuova valutazione secondo i criteri indicati dalla Corte.

Nella giornata di ieri, al termine dell’udienza di rito — durante la quale i difensori Barbera e Calabrò hanno prodotto nuova documentazione — il Tribunale ha accolto le istanze della difesa, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, e ha disposto la scarcerazione di Salvatore Bucolo.

Il procedimento per l’omicidio Perdichizzi proseguirà comunque. Il 28 gennaio è infatti fissata l’udienza preliminare davanti al GIP Ornella Pastore, alla quale compariranno sia Bucolo che Crinò. In tale sede gli imputati dovranno anche comunicare l’eventuale intenzione di accedere a un rito alternativo.