Basket Barcellona pronto alla sfida contro il Mola: le parole di Galipò alla vigilia del match

Alla vigilia della prima gara del girone di ritorno contro il Mola New Basket, il playmaker Giorgio Galipò, nuovo arrivato in casa Barcellona Basket, ha parlato ai microfoni di 24live ripercorrendo il suo cammino cestistico. A spiccare è l’esperienza in Serie A con l’Orlandina Basket, un passaggio fondamentale che ha contribuito alla sua crescita tecnica e alla maturazione del suo ruolo in campo.

Lo sguardo è poi rivolto al confronto con Mola, in una partita che apre la seconda parte del campionato e che assume un peso specifico importante in classifica. Una gara da affrontare con attenzione e intensità, nella quale sarà fondamentale l’approccio iniziale e la capacità di gestire i momenti decisivi per dare subito un segnale positivo nel girone di ritorno.