Allerta meteo: il Comune attiva il COC in fase di pre-allarme

Tramite un comunicato, l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha informato i cittadini della diramazione, da parte della Protezione Civile, di una nota di condizioni metereologiche avverse previste per i prossimi giorni sul territorio.

In via precauzionale, il Comune ha già disposto l’attivazione del COC – Centro Operativo Comunale in fase di pre-allarme, al fine di monitorare costantemente l’evolversi della situazione e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

L’Amministrazione invita pertanto tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili e prudenti, a tutela della propria sicurezza e di quella altrui, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione alle indicazioni delle autorità competenti.

Per eventuali emergenze o per ricevere informazioni, i cittadini possono contattare il numero 090-9790210 oppure consultare i canali istituzionali del Comune per gli aggiornamenti ufficiali.