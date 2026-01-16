Ortopedia a Patti, l’Asp Messina esprime volontà di potenziamento

In Commissione Sanità confermata la volontà dell’Asp di Messina di potenziare ancora il reparto. Il Primario: “Situazione buona, in pochi mesi effettuati 54 interventi”

L’Ospedale “Barone Romeo” di Patti al centro del dibattito avviato nel corso della seduta del 14 gennaio scorso della Commissione Salute: emergono richieste di chiarimenti da parte di un deputato rispetto al reparto di Ortopedia del Presidio Ospedaliero, definito reparto “fantasma” in quanto attivo, ma totalmente privo di pazienti.

La risposta della Direzione Strategica dell’Asp Messina – composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Sanitario Giuseppe Raneri Trimarchi e dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta – mette in evidenza i progressi nel processo di riorganizzazione del reparto.

“Dopo anni di stallo, appena nominata questa Direzione ha messo in atto procedure che hanno consentito enormi passi in avanti per la riorganizzazione del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Patti. In una situazione difficile, dove chiudono diverse Unità Operative abbiamo addirittura realizzato due reparti uno a Patti e uno a Sant’Agata. È stato un percorso complicato, ma era nostra intenzione dare un segno di discontinuità con il passato e ci siamo riusciti. Ora il reparto di Patti è un progetto in forte crescita”.

Il piano di potenziamento: personale, tecnologie e percorsi clinico-assistenziali

Rispetto all’ultima ispezione, la Direzione Strategica illustra il piano di potenziamento in atto.

“Vogliamo specificare che quando è avvenuta l’ispezione nel reparto ospedaliero, era ferma l’attività per 15 giorni per l’organizzazione e definizione delle modernissime sale operatorie ad alta tecnologia che entreranno presto in funzione. Il reparto fino ad oggi ha fatto più di 3500 prestazioni ambulatoriali e continua sempre il piano di potenziamento dell’Ortopedia del P.O. di Patti”.

Così prosegue la Direzione Strategica, che prevede incremento di personale, aggiornamento tecnologico, riorganizzazione dei percorsi clinico‑assistenziali.

“Garantiremo piena trasparenza: i principali indicatori di performance (volumi, tempi di attesa, esiti) saranno comunicati con cadenza periodica. Confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Commissione Sanità, fornendo documenti e dati utili a un confronto costruttivo”.

Ortopedia, un reparto “fantasma”?

“Riteniamo – aggiunge la nota – poco opportune modalità con cui sono state proferite alcune esternazioni sull’Ortopedia. Il reparto non è ‘fantasma’, ma invece in poco tempo, ha compiuto significativi progressi grazie all’impegno dei medici e di tutto il personale sanitario, cui rinnoviamo la nostra fiducia”.

Il primario di ortopedia di Patti dott. Salvatore De Francesco in risposta alle osservazioni pubblicate sul web dal deputato regionale precisa per dovere di cronaca quanto segue: