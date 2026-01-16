Milazzo, l’assemblea pubblica “Agire per la Palestina!”

“Continuare ad agire per la Palestina è una responsabilità collettiva!”: questo l’appello lanciato in occasione dell’assemblea pubblica convocata per oggi, venerdì 16 dicembre, alle ore 18:00 a Milazzo, presso la Camera del Lavoro di via Ettore Celi.

L’incontro, su iniziativa dell’assemblea cittadina “Insieme per la Palestina”, vedrà la partecipazione di Elisabeth Di Luca, attivista della Freedom Flotilla, imbarcatasi sulla nave Coscience lo scorso settembre per portare aiuti umanitari a Gaza.

Un momento di confronto pubblico sul conflitto israelo-palestinese

L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento e confronto sulle dinamiche politiche, istituzionali e umanitarie legate alla questione palestinese.

Nel comunicato diffuso, i promotori dell’assemblea fanno riferimento ai recenti avvenimenti che hanno interessano le associazioni palestinesi.

“Fatti come l’operazione coordinata dalla Procura di Genova contro le associazioni palestinesi e basata per lo più su informazioni fornite da Israele stesso e la negata autorizzazione al gemellaggio tra Gaza e Riace ad opera del ministro Tajani, non sono azioni disorganiche né operazioni alla cieca. Sono tasselli di una strategia ampia e coerente, volta ad affermare la legittimità dei rapporti tra il Governo italiano e quello israeliano mediante lo smantellamento delle reti di associazioni, organizzazioni e individui che praticano solidarietà con il popolo palestinese. Tutto ciò ad nell’ottica del più ceco servilismo”, si legge nel comunicato.

Il documento affronta anche il tema delle campagne di sensibilizzazione e pressione internazionale, come il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni), evidenziando il ruolo delle mobilitazioni civili nella promozione dei diritti umani e del diritto all’autodeterminazione dei popoli.

“E mentre il movimento per la Palestina promuove campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, come il BDS, e porta avanti un lavoro di denuncia contro il governo Netanyahu ottenendo con fatica risultati concreti, i governi nazionali detengono le risorse e il potere necessario ad agire con estrema rapidità ed efficacia nella direzione opposta e colpendo la solidarietà economica, istituzionale e umanitaria.

A fronte di tutto ciò, l’accordo di “pace” imposto al popolo palestinese si palesa quale ennesimo atto di un processo colonialista che imperversa da lungo tempo sui territori di Gaza e della Cisgiordania e utile solo alle ambizioni suprematiste occidentali, tanto che l’occupazione da parte dello stato di Israele prosegue, senza mai essersi fermata, attraverso atti di violenza genocidaria. E mentre Trump e Netanyahu immaginano già la “Gaza del futuro”, mentre continua la distruzione e la deportazione di massa, viene vietato a 37 ONG di proseguire nelle operazioni umanitarie in nome di fantomatici coinvolgimenti terroristici”.

Le mobilitazioni sul territorio e il ruolo della società civile

Il collettivo sottolinea, inoltre, il valore delle iniziative svolte negli ultimi mesi sul territorio, che contribuiscono a rafforzare la partecipazione e il dibattito pubblico su temi internazionali complessi.

“Le mobilitazioni che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi mesi ci hanno dimostrato che insieme possiamo vincere il senso di rassegnazione, che insieme possiamo incidere su questioni rispetto al quale il singolo rimane impotente. La strada è segnata, dobbiamo solo continuare a percorrerla insieme. Dobbiamo continuare ad agire per la Palestina attraverso ciò che possiamo fare concretamente nei nostri territori: costruire solidarietà, rompere l’isolamento, sostenere le campagne di boicottaggio, denunciare le complicità politiche e istituzionali con lo Stato di Israele, sabotare l’economia di guerra”.

L’assemblea di Milazzo si inserisce in questo percorso come spazio di dialogo aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di condividere informazioni, esperienze e prospettive di impegno civile.