Gigliopoli: la presentazione del libro “A mare si gioca” di Tony Canto

Un appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli è in programma sabato 24 gennaio alle ore 18.00 presso Gigliopoli, in via Baronia 6, a Capo Milazzo.

In calendario la presentazione del libro “A mare si gioca” di Tony Canto, racconto illustrato che unisce narrazione, musica e immagini in una favola contemporanea pensata per bambini e adulti.

Una favola moderna tra mare, infanzia e speranza

Nato come canzone e trasformato in libro illustrato, “A mare si gioca” racconta una storia che guarda il mondo attraverso gli occhi di un bambino. Il mare diventa lo spazio simbolico in cui la durezza della realtà si trasforma in immaginazione, gioco e speranza, offrendo una riflessione delicata su temi come il diritto all’infanzia, il sogno di una vita migliore e la capacità di resistere anche nelle difficoltà.

Il racconto si sviluppa con un linguaggio accessibile e poetico, pensato per favorire la lettura condivisa e il dialogo tra adulti e bambini.

A rendere la narrazione ancora più coinvolgente sono le illustrazioni di Eva Christine Schenck, che accompagnano il testo con immagini evocative e suggestive. Le tavole contribuiscono a rendere il libro fruibile anche dai più piccoli, trasformando la lettura in un’esperienza visiva ed emotiva.

Il dialogo con l’autore a Gigliopoli

L’incontro sarà presentato da Fabio Sodano. A dialogare con l’autore Tony Canto saranno Maria Rotuletti e Santo Laganà, in un momento pensato per condividere storie, emozioni e riflessioni in famiglia.

Nel corso del pomeriggio è prevista anche una sorpresa finale per i partecipanti.