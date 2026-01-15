Sicurezza idrogeologica: al via nuovi interventi su torrenti e saie

“Proteggere il territorio non è solo un compito amministrativo, ma una responsabilità morale verso l’intera comunità”. Così l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato una nuova fase di interventi per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua cittadini, dopo anni in cui la manutenzione di torrenti e saie era stata trascurata, lasciando segni profondi sul territorio.

Una vera e propria inversione di rotta, resa possibile da un lavoro costante di programmazione e dal recupero di risorse economiche che oggi vengono reinvestite in opere concrete. Sono infatti partiti interventi urgenti nei punti più critici del reticolo idrografico comunale: San Giacomo, Pantano, Cappuccini, Oreto Acquacalda, Ceraolo-Garrisi, D’Agri, Zigari e Risi.

Le operazioni in corso non si limitano a interventi generici, ma puntano su azioni mirate e tecnicamente avanzate. Attraverso specifiche varianti progettuali, si interviene laddove le criticità risultano più gravi, massimizzando l’efficacia delle opere.

Un approccio che va di pari passo con una rigorosa efficienza economica: le cosiddette economie d’asta sono state recuperate e immediatamente reinvestite sul territorio, consentendo di aumentare i livelli di sicurezza senza sprechi di risorse pubbliche.

Fondamentale anche il monitoraggio costante delle infrastrutture idrauliche: video-ispezioni, sopralluoghi tecnici e controlli continui permettono di individuare con precisione i punti di intervento, garantendo operazioni puntuali e tempestive.

Barcellona Pozzo di Gotto convive con la presenza di quattro torrenti principali e oltre venti saie, un patrimonio idrografico che rappresenta al tempo stesso una risorsa e una fragilità. Consapevole delle criticità ereditate dal passato, l’Amministrazione ha posto la sicurezza dei cittadini al centro della propria agenda politica.