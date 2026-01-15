Segnalazione: stato di abbandono per la piazzetta di San Paolo

Una perdita d’acqua, probabilmente derivante da un guasto alla rete fognaria, da lungo tempo interessa la piazzetta del quartiere San Paolo, l’unica nel borgo.

A segnalare la situazione sono alcuni residenti della zona, che negli ultimi anni si sono adoperati autonomamente per mantenere la pulizia e il decoro della piazza, curandone gli spazi verdi e prodigandosi in lavori di pulizia, scerbatura e riqualificazione.

Si tratta di un vero e proprio teatro all’aperto, un’opera di recente realizzazione, che però sin dall’inizio aveva sollevato non poche perplessità: gli spazi dell’ “arena”, ora interessati dalla crescita di erbette e muschio e lasciati ad uno stato di totale abbandono, erano stati consegnati alla popolazione in uno stato di incompiutezza. A dimostrarlo sarebbe anche la condizione delle scalini, con delle cassette predisposte per l’istallazione di impianti d’illuminazione, mai realizzati.

La segnalazione: perdita d’acqua e pessimo stato del manto stradale

La perdita d’acqua sarebbe stata segnalata dai residenti più volte nel corso degli ultimi due anni, a partire dal 2024, senza alcun esito.

Si aggiunge al quadro anche la pessima condizione del manto stradale antistante la piazza, che presenta diversi dossi e un tombino danneggiato, con una voragine potenzialmente pericolosa per pedoni e automobilisti.

Gli abitanti del quartiere si dicono rammaricati e lamentano uno stato di abbandono che riguarda non solo San Paolo, ma che solleva una questione più generale, legata all’abbandono delle periferie cittadine da parte delle istituzioni.