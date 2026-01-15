La Scuola Media Statale “Verga” di Barcellona a “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026”

Barcellona Pozzo di Gotto sarà rappresentata a “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026” dalle alunne e dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni Verga” dell’I.C. “Capuana”.

L’Istituto, guidato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmela Pino, è stato selezionato con il progetto “Salviamo dalle acque l’Arte Contemporanea – annegano la Stella del Belice e il Seme d’Arancia”, ideato dalla Prof.ssa Angela Saja, docente di Arte e Immagine, architetto e artista.

Il progetto si è aggiudicato la dotazione finanziaria massima di 7.500 euro erogata dalla Regione Siciliana nell’ambito del bando promosso dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, che ha messo a disposizione complessivamente 700 mila euro per iniziative scolastiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico di Gibellina, designata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026.

Arte e cultura nelle scuole siciliane

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di promozione della cultura e dell’arte nelle scuole siciliane, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’arte contemporanea attraverso percorsi formativi, esperienze immersive e attività artistiche.

Al centro del progetto vi sono lo sviluppo della creatività, del pensiero critico e della consapevolezza del patrimonio culturale, riconoscendo alla scuola un ruolo strategico come motore di innovazione culturale e di sviluppo del territorio.

In questo contesto, Gibellina – ricostruita dopo il terremoto con il contributo di grandi protagonisti dell’arte italiana del Novecento – si configura come un laboratorio educativo a cielo aperto, luogo di incontro tra scuola, arte e comunità.

“Salviamo dalle acque l’Arte Contemporanea” mira a promuovere Gibellina come Capitale dell’Arte Contemporanea e, al contempo, a far conoscere agli studenti la storia e il patrimonio artistico e architettonico sia di Gibellina sia di Barcellona Pozzo di Gotto.

Particolare attenzione è stata riservata allo studio dei due “segni” simbolici che definiscono le rispettive città: la “Stella d’ingresso al Belice” di Pietro Consagra e il “Seme d’Arancia” dell’artista barcellonese Emilio Isgrò.

Un ulteriore obiettivo fondamentale del progetto è la sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla crisi climatica. Terremoti e alluvioni, pur essendo fenomeni naturali, diventano spunto di riflessione sulla vulnerabilità dell’uomo, sull’importanza della prevenzione e sulla responsabilità individuale e collettiva, evidenziando come incuria e cementificazione urbana possano aggravare eventi naturali trasformandoli in tragedie annunciate.

Il percorso prevede inoltre una visita didattica guidata a Gibellina, città-museo e simbolo di rinascita del Belice, con tappe al Museo Civico e al celebre Cretto di Burri. Tra i risultati attesi figura la progettazione e realizzazione di un’installazione artistica originale, sintesi di una riflessione sull’arte contemporanea e sul cambiamento climatico, che sarà esposta nell’ambito della mostra collettiva finale a Gibellina.