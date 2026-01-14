Merì, via libera al progetto di messa in sicurezza della Strada Statale 113

Un intervento destinato a cambiare radicalmente il volto di una delle aree più strategiche e delicate del territorio comunale. Il Comune di Merì ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la messa in sicurezza della Strada Statale 113, che attraversa il centro urbano, con un investimento complessivo di 2 milioni e 300 mila euro.

Il progetto interesserà in particolare via Roma, arteria di primaria importanza non solo per Merì ma anche per i comuni limitrofi di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La strada rappresenta infatti un fondamentale collegamento viario, oltre a costituire una via di fuga strategica in caso di emergenza.

L’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e prevede un articolato iter amministrativo: il progetto sarà sottoposto a una conferenza dei servizi per l’acquisizione di tutti i pareri tecnici necessari, prima di approdare in Consiglio Comunale per l’approvazione della variante allo strumento urbanistico.

Con una determina del responsabile del Terzo Settore, il geologo Giuseppe Nania, sono state individuate le principali figure del procedimento: la progettazione è stata affidata all’architetta Giusy Arrigo, mentre il ruolo di responsabile unico del procedimento sarà ricoperto dall’ingegnere Giuseppe Mazza.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Infrastrutture e vicesindaco Nino Siracusa: “Si tratta di un intervento atteso da anni, che unisce sicurezza stradale, funzionalità e riqualificazione urbana.”