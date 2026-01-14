ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona: una scuola che coltiva talenti e costruisce futuro

Redazionale

Da anni l’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto percorre con coerenza una strada chiara: valorizzare il talento di ciascuno senza lasciare nessuno indietro, coniugando inclusione, progettualità e apertura internazionale. Oggi questa visione si traduce in un’offerta educativa ampia, dinamica e fortemente innovativa, capace di dare spazio all’espressione individuale e, allo stesso tempo, di promuovere le eccellenze.

Il Copernico è un laboratorio di idee in continuo movimento. Tra i progetti più rappresentativi spicca Copernico Webradio, uno spazio di comunicazione autentica in cui gli studenti sperimentano linguaggi, competenze digitali e lavoro di squadra, dando voce a passioni e creatività. Accanto ad essa, il Progetto Cinema rappresenta una delle esperienze più coinvolgenti: dalla scrittura alla regia, dalla recitazione al montaggio, gli studenti imparano a raccontare il mondo attraverso le immagini, sviluppando spirito critico, sensibilità artistica e competenze trasversali fondamentali per il loro futuro.

Grande attenzione è riservata anche alle lingue straniere, con corsi per il conseguimento delle certificazioni Cambridge dal livello A2 al C1, tenuti da docenti madrelingua, e con lo stage linguistico a Londra, che permette agli studenti di vivere un’esperienza immersiva di apprendimento e crescita personale.

Il respiro europeo dell’istituto si concretizza nei progetti Erasmus+ nei settori SCH e VET, che prevedono mobilità individuali e di gruppo, in entrata e in uscita, in collaborazione con Danimarca, Spagna, Olanda, Portogallo, Francia, Belgio, Austria, Irlanda, Germania e Svezia. Un percorso di internazionalizzazione che coinvolge non solo gli studenti, ma anche i docenti, impegnati in corsi di formazione strutturati all’estero e attività di job-shadowing nelle scuole europee: occasioni preziose di confronto, aggiornamento e innovazione didattica.

L’attenzione alle eccellenze si esprime anche nella partecipazione a numerose competizioni: Campionati di Italiano, Olimpiadi di Informatica, Campionati Internazionali di giochi matematici (Bocconi), Campionati di Scienze Naturali, Giochi della Chimica, Campionati di Fisica, senza dimenticare i concorsi letterari, i progetti di lettura, Libri e giornali a scuola, il GDS, i giochi logici come la dama e le attività teatrali in lingua italiana.

Accanto a tutto questo, il Copernico promuove una formazione attenta ai temi della contemporaneità: educazione ambientale con ARPA Sicilia, FSL, STEM e multilinguismo con il progetto “STEM without borders: FSL abroad”. Non manca lo spazio per la musica, con la band d’istituto, che anima gli eventi scolastici e offre agli studenti un ulteriore canale di espressione del proprio talento.

Quella del Copernico non è una novità improvvisa, ma il risultato di una visione educativa costruita nel tempo, che mette al centro la persona, le sue inclinazioni e il suo diritto a crescere in un ambiente inclusivo, stimolante e aperto al mondo.

Per conoscere da vicino questa realtà, l’Istituto apre le sue porte in occasione degli Open Day, in programma il 14, 22 e 28 gennaio, dalle 16:00 alle 19:00 nelle sedi di via Roma 250 e via Aldo Moro 19 a Barcellona Pozzo di Gotto. Un invito rivolto alle famiglie e agli studenti che desiderano scoprire una scuola capace di guardare lontano, senza perdere mai di vista ogni singolo percorso.