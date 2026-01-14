Barcellona P.G. protagonista di “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026”

Barcellona Pozzo di Gotto si afferma tra i protagonisti del percorso “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026”. Con il Decreto Dirigenziale Generale n.3013 del 10 dicembre 2025, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha ufficializzato l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse ai finanziamenti per la promozione della cultura e dell’arte, selezionando anche l’Istituto Comprensivo D’Alcontres – Balotta di Barcellona.

Alla scuola barcellonese, guidata dalla Dirigente Scolastica Patrizia Italia, è stato assegnato il finanziamento massimo di 7.500 euro per la realizzazione di un progetto educativo dedicato all’arte contemporanea. L’iniziativa è nata da un’idea del professore Rosario Andrea Cristelli, studioso del tema e autore del volume “Il terremoto della Valle del Belice e le città di fondazione. Gibellina città d’arte: un caso particolare”.

Il progetto si inserisce in un contesto culturale già ricco: Barcellona Pozzo di Gotto vanta infatti un Percorso del Contemporaneo Istituzionalizzato, è città natale dell’artista Emilio Isgrò, recentemente insignito della cittadinanza onoraria di Gibellina e custodisce il Giardino di Proserpina di Hidetoshi Nagasaa, attenzionato e promosso dall’istituto in seguito all’adozione ideale da parte degli alunni, avvenuta lo scorso anno scolastico in occasione di un evento promosso dalla FIDAPA.

L’iniziativa coinvolge l’intero curricolo verticale, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, con un percorso inclusivo che unisce memoria storica e creatività. I bambini dell’infanzia e della primaria esploreranno la rinascita di Gibellina attraverso laboratori emozionali, storytelling e attività pratiche ispirate a maestri come Carla Accardi e Mario Schifano.

Gli alunni della secondaria approfondiranno invece il legame con Emilio Isgrò e l’opera “Seme d’Arancia”, simbolo della propria città, per maturare una consapevolezza estetica che unisca idealmente Barcellona e Gibellina.

Il progetto culminerà in tappe significative: un viaggio d’istruzione a Gibellina, una mostra fotografica articolata tra le due città e un’installazione artistica ispirata al Cretto di Burri. Sarà inoltre realizzato un podcast professionale in collaborazione con esperti del settore e un laboratorio di cucina inclusivo, “Dolce Gibellina”, dove gli studenti creeranno dolci ispirati all’arte contemporanea.

Questa sinergia tra istituzioni scolastiche e territorio conferma il ruolo centrale della scuola nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, proiettando Barcellona Pozzo di Gotto nel cuore delle celebrazioni nazionali del 2026.