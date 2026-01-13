“Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli” stasera su Rai 1

Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli andrà in onda in prima serata su Ri 1 stasera, martedì 13 gennaio. Il cast è composto da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy.

l film ripercorre l’esistenza del grande poeta romagnolo scegliendo come chiave narrativa il legame profondo e spesso tormentato con le figure femminili della sua famiglia. È un racconto intimo, lontano dalla dimensione pubblica e celebrativa, che attraversa le ombre di una vita segnata da perdite precoci, desideri inespressi e cicatrici interiori mai del tutto sanate.

Ne emerge il ritratto di un uomo complesso, vulnerabile e contemporaneo, in cui la fragilità emotiva diventa motore creativo. Una storia che restituisce nuova luce a Pascoli, mostrando come la sua poesia nasca da un universo privato fatto di affetti, silenzi e tensioni irrisolte.

SINOSSI

1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra cui la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta. Attraverso i ricordi di Mariù, conosciamo la vita di Giovanni: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Nonostante difficoltà personali e politiche, si laurea e riabbraccia le sorelle dopo anni. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

Federico Cesari interpreta il celebre poeta e ha dichiarato che “è stato molto importante per me affrontare la sua vita per comprendere anche la sua poetica, proprio perché la sua vita è strettamente legata alla sua poetica, alla sua filosofia, al modo di intendere la vita, e quindi questo mi ha dato proprio uno sguardo nuovo su tutta quella che era la sua poetica– ha continuato sull’attualità del suo personaggio e della sua esperienza- ho scoperto un Giovanni Pascoli profondamente innovativo, molto contemporaneo, proprio perché ha un modo di intendere la vita che è molto giusto secondo me per interpretare il nostro tempo, lui riporta tutti i legami a una dimensione terrena, a una dimensione più stretta, più familiare, ricerca dei rapporti veri e concreti e diciamo rinnega i grandi slanci dell’ego e la ricerca di una gloria terrena che lui definisce gloriola, e quindi penso che questo sia un modo di intendere la vita che possa aiutare molto le persone, nei nostri tempi in cui l’ego è un qualcosa di importante e presente come modello di successo e aspirazione al successo.“

