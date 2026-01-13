Nuovi sponsor nel Barcellona Basket

Barcellona Basket annuncia con grande orgoglio il sostegno di due top sponsor di assoluto livello, realtà d’eccellenza che hanno scelto di affiancare il progetto giallorosso condividendone valori, visione e radicamento nel territorio.

Si tratta di Meditech, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti per la diffusione delle tecnologie medicali, progettate per rispondere in maniera innovativa ed efficace alle esigenze degli utilizzatori e del mercato, e di Sushi Lab, ristorante di altissima cucina giapponese, punto di riferimento per qualità, creatività e cura dei dettagli.

Il loro aiuto

Due realtà diverse per ambito operativo, ma accomunate da una profonda attenzione al territorio, da una spiccata sensibilità sociale e da un autentico amore per lo sport, inteso come strumento di crescita, educazione e coesione. La loro scelta di sostenere il Barcellona Basket rappresenta un segnale concreto di lungimiranza imprenditoriale e di volontà di investire in un progetto che va oltre il risultato sportivo, abbracciando valori di partecipazione, identità e sviluppo locale.

La Società giallorossa desidera esprimere un sentito ringraziamento a Meditech e Sushi Lab per il supporto prezioso e la fiducia accordata, elementi fondamentali per continuare a costruire, giorno dopo giorno, un percorso ambizioso e sostenibile.

Insieme, con passione e visione, per dare forza allo sport e al territorio.